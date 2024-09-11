Ожидать ли роста мировой экономики

Международное рейтинговое агентство Fitch пересмотрело прогноз роста мировой экономики на 2024 год, повысив его до 2,7% по сравнению с предыдущими ожиданиями в 2,6%, озвученными в июне, сообщает Интерфакс-Украина.

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В частности, по новому прогнозу, рост ВВП США в 2024 году составит 2,5%, что превышает предыдущий июньский прогноз в 2,1%. Также Fitch прогнозирует рост ВВП еврозоны: на 0,8% в этом году и на 1,5% в 2025 году.

Мы пересмотрели с повышением прогнозы экономического роста в США, Великобритании, Бразилии и России на этот год,

– отметили в агентстве.

Впрочем, в 2025 году рост мирового ВВП замедлится до 2,5%: эксперты ожидают снижения темпов экономического подъема в США до 1,6% в следующем году, ссылаясь на ослабление "бюджетного импульса" и вероятное постепенное сокращение роста расходов и доходов потребителей.

Цикл смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой, наконец, начнется, однако базовая ставка в следующем году будет оставаться на уровне, который ограничивает экономическую активность, в связи с чем влияние снижения ставки на экономический рост будет незначительным,

– говорится в обзоре.

По экономике Китая, то согласно прогнозу агентства, она вырастет на 4,8% в 2024 году. Однако в 2025 году аналитики ожидают замедления темпов экономического роста до 4,5%, что связывают со снижением объемов экспорта.