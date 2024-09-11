Чому МВФ відновлює співпрацю з Росією

У МВФ на запит агентства Інтерфакс-Україна повідомили, що основною причиною першого з 2019 року візиту місії в Росію в рамках статті IV статуту Фонду є стабілізація економічної ситуації в країні.

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Таке рішення було прийняте попри намагання України поглибити ізоляцію щодо Росії.

Після вторгнення в Україну 2022 року економічна ситуація в Росії була винятково нестабільною, що ускладнювало проведення консультацій за статтею IV, особливо щодо найближчих і середньострокових перспектив. Тепер, коли економічна ситуація більш стабільна, консультації за статтею IV з Росією поновлюються відповідно до зобов’язань за статтею IV як Фонду, так і кожного з його членів,

– зазначили у МВФ.

Щобільше, постійна представниця МВФ у Росії Аннет Кіобе повідомила, що в рамках майбутніх консультацій із Росією за статтею IV МВФ організує віртуальні обговорення з 16 вересня, після чого планує відвідати країну для особистих зустрічей.

Цікаво! Згідно з даними на сайті представництва МВФ у Росії, остання подібна місія за статтею IV, яка зазвичай проводиться щорічно, відбулася у травні 2019 року. Після цього була ще одна місія в листопаді 2019 року для обговорення актуальної економічної ситуації, її перспектив та економічної політики.