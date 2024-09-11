До чого закликають в Україні

В України є певне занепокоєння щодо планів МВФ. Йдеться про місію до Росії для проведення консультацій за статтею IV.

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Замість того, щоб відновлювати співпрацю з країною-агресором, варто й надалі поглиблювати її ізоляцію. Це є важливою передумовою перемоги України, яка зі свого боку є необхідною для забезпечення глобальної макрофінансової стабільності, на чому неодноразово наголошував МВФ,

– заявляють в НБУ.

Водночас міністр фінансів Сергій Марченко закликав ізолювати державу-агресора, а саме не відновлювати діалог та не легітимізувати російський режим.

4 стаття Статуту МВФ, і будь-які інші формальні причини не можуть бути передумовою для роботи в Росії,

– зазначив міністр фінансів.

Нагадуємо! Міжнародний валютний фонд готує місію до Росії. Це буде перший візит Фонду від початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.