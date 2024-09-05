Коли відбудеться візит МВФ до Москви

Спочатку місія МВФ розпочне свою роботу з Росією в онлайн-форматів 16 вересня. Згодом делегація Фонду відвідає Москву для того, щоб зустрітися з російськими офіційними особами.

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Важливо! МВФ не надає кредитів Росії з 1 998 року, а технічну допомогу – 2022 року. Востаннє Фонд відвідував Росію – перед початком пандемії у 2019 році.

Водночас Росія досі входить у МВФ, хоча чимала кількість західних країн порушували питання про можливість виключення після вторгнення в Україну. Це не вдалося розглянути через небажання Китаю та Індії, які є членами з великими квотами голосів.

Цікаво! МВФ не раз критикували за оптимістичні прогнози щодо російської економіки, яка постраждала внаслідок санкцій. Крім того, Фонд наполягав на тому, що арешт російських активів має бути підкріплений достатньою юридичною підтримкою.