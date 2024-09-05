Плавна девальвація рубля

Річ у тім, що Центробанк Росії щодня продає приблизно 8,4 мільярда рублів, компенсуючи попередні витрати валюти з Фонду національного добробуту (ФНД). Таким чином, загальний обсяг їхніх операцій складає продаж юанів на рівні 200 мільйонів рублів на день, що є незначним для валютного ринку. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Таким чином, керівник відділу інвестиційного консультування "Алор Брокер" Олексій Антонов прогнозує "плавну девальвацію" російської валюти цієї осені. Він зазначає, що фактичне обнулення продажів Центрального банку може ослабити курс рубля. Керуючий директор "Газпромбанк Private Banking" Єгор Сусін підтверджує цей прогноз і додає, що це також усуне надлишок пропозиції юаня на біржі.

Цікаво! У липні Міністерство фінансів Росії не досягло запланованих показників, недоотримавши 142 мільярдів рублів. Внаслідок цього у серпні обсяги купівель значно зменшилися і становили лише 1,1 мільярда рублів на день.