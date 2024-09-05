Плавная девальвация рубля

Дело в том, что Центробанк России ежедневно продает примерно 8,4 миллиарда рублей, компенсируя предыдущие расходы валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Таким образом, общий объем их операций составляет продажу юаней на уровне 200 миллионов рублей в день, что является незначительным для валютного рынка. Об этом сообщают российские СМИ.

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Таким образом, руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов прогнозирует "плавную девальвацию" российской валюты этой осенью. Он отмечает, что фактическое обнуление продаж Центрального банка может ослабить курс рубля. Управляющий директор "Газпромбанк Private Banking" Егор Сусин подтверждает этот прогноз и добавляет, что это также устранит избыток предложения юаня на бирже.

Интересно! В июле Министерство финансов России не достигло запланированных показателей, недополучив 142 миллиардов рублей. Вследствие этого в августе объемы покупок значительно уменьшились и составили лишь 1,1 миллиарда рублей в день.