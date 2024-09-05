Когда состоится визит МВФ в Москву

Сначала миссия МВФ начнет свою работу с Россией в онлайн-форматов 16 сентября. Впоследствии делегация Фонда посетит Москву для того, чтобы встретиться с российскими официальными лицами.

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Важно! МВФ не предоставляет кредитов России с 1 998 года, а техническую помощь – 2022 года. Последний раз Фонд посещал Россию – перед началом пандемии в 2019 году.

В то же время Россия до сих пор входит в МВФ, хотя немалое количество западных стран поднимали вопрос о возможности исключения после вторжения в Украину. Это не удалось рассмотреть из-за нежелания Китая и Индии, которые являются членами с большими квотами голосов.

Интересно! МВФ не раз критиковали за оптимистичные прогнозы относительно российской экономики, которая пострадала в результате санкций. Кроме того, Фонд настаивал на том, что арест российских активов должен быть подкреплен достаточной юридической поддержкой.