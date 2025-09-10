Новая функция в Monobank: как пожаловаться на донат-мошенников
- В приложении Monobank появилась функция для жалоб на подозрительные сборы в сервисе "Банка".
- Если будет достаточное количество жалоб, сборы будут проверять внимательнее, пользователям нужно обновить приложение для доступа к функции.
В приложении Monobank появилась функция. Она позволяет пожаловаться на подозрительные сборы в сервисе "Банка".
Как пожаловаться на сомнительные сборы?
Новая опция поможет эффективнее реагировать на случаи мошенничества на донатах. Теперь при переходе к конкретной "Банки" в меню с тремя точками в верхней части экрана доступен пункт "Пожаловаться на этот сбор", пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение соучредителя банка Олега Гороховского.
Добавили возможность пожаловаться на Банки Время от времени вылезают случаи донат-мошенничества. Теперь вы можете нам это подсветить,
– отметил Гороховский.
Если будет зафиксировано достаточное количество жалоб, такие сборы будут проверяться внимательнее.
Гороховский также напомнил пользователям о необходимости обновить приложение до последней версии, чтобы функция стала доступной.
