Какие преимущества Monobank?

Главное преимущество банка – дистанционный формат. Управление счетом осуществляется через мобильное приложение, что позволяет получать деньги и оплачивать услуги без необходимости посещать отделение, пишет 24 Канал.

Дополнительным фактором является отсутствие комиссий и наличие специальных условий для пенсионеров.

Важно! Зачисление пенсии на карту Monobank является официальной процедурой, которая осуществляется на общих основаниях и не вызывает юридических сложностей.

Что дает пенсионная карта Monobank?

Карта для пенсионеров по сути является обычной картой для социальных выплат, но с рядом дополнительных услуг:

обслуживание бесплатное – плата за выпуск и использование карты не взимается;

снятие наличных без комиссии – до 100 тысяч гривен в месяц в банкоматах любых украинских банков;

в месяц в банкоматах любых украинских банков; начисление процентов на остаток средств – до 10% годовых при соблюдении определенных условий;

кэшбек – возврат части средств за покупки (категории можно выбирать самостоятельно).

Как перевести пенсию на Monobank?

Для перевода пенсии необходимо выполнить несколько шагов:

оформить карту через мобильное приложение – нужно выбрать пункт "Карта для социальных выплат";

получить реквизиты карты, которые понадобятся для подачи заявления;

обратиться в Пенсионный фонд или ЦНАП с заявлением о смене банка для получения пенсии: при себе нужно иметь паспорт, идентификационный код и реквизиты карты.

Пенсия начнет поступать на новую карту со следующего месяца, иногда возможна задержка на 1-2 месяца.

Какие преимущества и недостатки карты Monobank?

Среди преимуществ карты:

удобство дистанционного обслуживания;

отсутствие комиссий;

возможность получать проценты на остаток и кэшбек;

круглосуточная служба поддержки;

бесплатное пополнение карты наличными.

Недостатки включают:

отсутствие физических отделений;

необходимость пользоваться смартфоном;

зависимость от доступа к интернету.

Что нужно знать о пенсиях в Украине?