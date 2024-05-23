G7 поддержит предоставление Украине 50 миллиардов кредита из замороженных активов России

Страны Большой семерки приближаются к американскому плану использования замороженных российских активов. Этот шаг может обеспечить критическое финансирование для Украины на сумму около 50 миллиардов долларов.

Важное соглашение для Украины

Правительства стран G7 поддерживают американское предложение использовать будущие доходы от примерно 280 миллиардов долларов российского центрального банка на поддержку Украины. Большинство средств сейчас заморожены в странах Евросоюза.

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Окончательное решение должно быть принято на встрече представителей G7 13-15 июня. Среди обсуждаемых вопросов является точный механизм кредита, размер суммы, которая будет привлечена заранее, а также вероятные риски.

Однако, одна вещь, в которой есть консенсус среди стран Большой семерки, это то, что Украине потребуется больше финансирования. Поскольку война не утихает и российская военная наступательная операция набирает обороты, акцент смещается на обеспечение среднесрочной помощи Киеву и отправки мощного сигнала Москве о том, что союзники из G7 обязаны поддерживать Украину столько, сколько потребуется,

– пишет Bloomberg.

Отмечается, что на кону не только обеспечение возможности Украины продолжать финансировать свою оборону и обслуживать свой долг, но и способность получать устойчивую финансовую поддержку на 2025 год и далее.

Замороженные активы России передадут Украине

Европейский Союз уже заключил договоренность о передаче Украине прибыли от замороженных активов дважды в год по мере их поступления. Соединенные Штаты планируют использовать эти средства, чтобы обеспечить Киеву предоплату, а будущие доходы будут компенсировать эти выплаты.

Ожидается, что замороженные активы будут приносить примерно 5 миллиардов долларов ежегодно. В случае достижения соглашения странами Большой семерки, оно заменит инициативу ЕС.

Одним из преимуществ предоплаты доходов от активов является обеспечение финансовой выгоды для Украины независимо от политических колебаний, связанных с президентскими выборами в США.

Политические разногласия в Вашингтоне уже усложнили президенту Джо Байдену обеспечение большей поддержки Украине, а его главный оппонент, бывший президент Дональд Трамп, проявил скептицизм относительно продолжения помощи Киеву.