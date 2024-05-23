G7 підтримає надання Україні 50 мільярдів кредиту з заморожених активів Росії

Країни Великої сімки наближаються до американського плану використання заморожених російських активів. Цей крок може забезпечити критичне фінансування для України на суму близько 50 мільярдів доларів.

Важлива угода для України

Уряди країн G7 підтримують американську пропозицію використати майбутні доходи від приблизно 280 мільярдів доларів російського центрального банку на підтримку України. Більшість коштів зараз заморожені в країнах Євросоюзу.

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Остаточне рішення має бути прийняте на зустрічі представників G7 13-15 червня. Серед обговорюваних питань є точний механізм кредиту, розмір суми, яка буде залучена наперед, а також ймовірні ризики.

Проте, одна річ, у якій є консенсус серед країн Великої сімки, це те, що Україні буде потрібне більше фінансування. Оскільки війна не вщухає і російська військова наступальна операція набирає обертів, акцент зміщується на забезпечення середньострокової допомоги Києву та надсилання потужного сигналу Москві про те, що союзники з G7 зобов'язані підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно,

– пише Bloomberg.

Зазначається, що на кону не лише забезпечення можливості України продовжувати фінансувати свою оборону та обслуговувати свій борг, але й здатність отримувати стійку фінансову підтримку на 2025 рік і далі.

Заморожені активи Росії передадуть Україні

Європейський Союз вже уклав домовленість про передачу Україні прибутку від заморожених активів двічі на рік в міру їх надходження. Сполучені Штати планують використовувати ці кошти, щоб забезпечити Києву передоплату, а майбутні доходи компенсуватимуть ці виплати.

Очікується, що заморожені активи приноситимуть приблизно 5 мільярдів доларів щороку. У разі досягнення угоди країнами Великої сімки, вона замінить ініціативу ЄС.

Однією з переваг передоплати доходів від активів є забезпечення фінансової вигоди для України незалежно від політичних коливань, пов'язаних із президентськими виборами у США.

Політичні розбіжності у Вашингтоні вже ускладнили президенту Джо Байдену забезпечення більшої підтримки Україні, а його головний опонент, колишній президент Дональд Трамп, виявив скептицизм щодо продовження допомоги Києву.