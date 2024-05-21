В Росії закриваються відділення банків

Лідерами серед закритих відділень у квітні є Томська область – 12, Татарстан та Санкт-Петербург – 10 і 9 відповідно.

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Зверніть увагу! Проте за перші 4 місяці цього року, лідером антирейтингу став Ставропольський край – 64 банківські відділення.

Від початку 2024 року банки ліквідували 171 офіс. Натомість у 2023 році по всій Росії закрилося всього 1 відділення.

Також торік фінансові установи почали активно заходити на окуповані території й відкрили там 296 своїх філій. Загалом на ТОТ присутні 503 банківські відділення.

Банки, які увійшли в ТОТ:

Промзв'язокбанк;

ЦМРБанк;

"ІС Банк";

"РостФінанс".

У І кварталі 2024 року прибуток 20 російських банків різко знизився зокрема:

Пошта-банк – в 31,2 раза до 190 мільйонів рублів;

банк "Зеніт" – у 7,5 раза до 174 мільйонів рублів;

ХКФ-банк – у 5,5 раза до 815 мільйонів рублів;

Альфа-банк – у понад 3 рази до 8,5 мільярда рублів;

ВТБ – у 2,8 раза до 35,2 мільярда рублів;

Радкомбанк – у 2,8 раза до 11,4 мільярда рублів.

Таке падіння у фінустановах пояснили падінням маржинальності бізнесу через санкції, зростанням ставок та виплатами податку на надприбутки, також відомого як "податок на війну".