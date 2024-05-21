В России закрываются отделения банков

Лидерами среди закрытых отделений в апреле являются Томская область – 12, Татарстан и Санкт-Петербург – 10 и 9 соответственно.

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Обратите внимание! Однако за первые 4 месяца этого года, лидером антирейтинга стал Ставропольский край – 64 банковских отделения.

С начала 2024 года банки ликвидировали 171 офис. Зато в 2023 году по всей России закрылось всего 1 отделение.

Также в прошлом году финансовые учреждения начали активно заходить на оккупированные территории и открыли там 296 своих филиалов. Всего на ВОТ присутствуют 503 банковских отделения.

Банки, которые вошли в ВОТ:

Промсвязьбанк;

ЦМРБанк;

"ИС Банк";

"РостФинанс".

В І квартале 2024 года прибыль 20 российских банков резко снизилась в частности:

Почта-банк – в 31,2 раза до 190 миллионов рублей;

банк "Зенит" – в 7,5 раза до 174 миллионов рублей;

ХКФ-банк – в 5,5 раза до 815 миллионов рублей;

Альфа-банк – более чем в 3 раза до 8,5 миллиардов рублей;

ВТБ – в 2,8 раза до 35,2 миллиарда рублей;

Радкомбанк – в 2,8 раза до 11,4 миллиарда рублей.

Такое падение в финучреждениях объяснили падением маржинальности бизнеса из-за санкций, ростом ставок и выплатами налога на сверхприбыль, также известного как "налог на войну".