"Газпром" нашел альтернативу Европе: Россия увеличила поставки газа почти на 70%

Потеря европейского рынка заставила российский "Газпром" лихорадочно искать новые пути сбыта своих ресурсов. Теперь Россия активно переориентирует потоки на азиатские страны, пытаясь привлечь к себе новых энергетических партнеров.

Куда "Газпром" поставляет газ

С начала 2026 года "Газпром" увеличил поставки голубого топлива в страны Центральной Азии почти на 70%. Об этом заявил председатель правления компании Алексей Миллер, пишет российское агентство "Интерфакс".

По его словам, речь идет, прежде всего, о трех странах региона:

Казахстан;

Кыргызстан;

и Узбекистан.

Наиболее показательной является ситуация с Узбекистаном. Страна еще в 2023 году стала нетто-импортером природного газа и начала закупать его у России.

В 2025 году "Газпром" поставил Узбекистану 6,48 миллиарда кубометров газа – на 15% больше, чем в предыдущем году.

В то же время Кыргызстан ежегодно потребляет около 500 миллионов кубометров российского газа. При этом Москва уже укрепляет свои позиции на местном рынке, поскольку страна заключила долгосрочные контракты с "Газпромом" до 2040 года для обеспечения своих ТЭЦ

Казахстан также наращивает аппетиты. Национальная компания QazaqGaz импортировала 4,4 миллиарда кубометров в 2025 году, а в этом году объемы могут достичь 6 миллиардов.

В Казахстане российский газ в настоящее время поставляется потребителям в Западно-Казахстанской, Костанайской и Актюбинской областях, а также планируется газификация северных регионов.

Кто остается главным покупателем

Впрочем, главным покупателем российского газа по-прежнему остается Китай.

В 2026 году "Газпром" планирует увеличить прокачку в Китай по трубопроводу "Сила Сибири" с 38,8 до 40 миллиардов кубометров. В целом же, учитывая транзит через Казахстан, Россия рассчитывает экспортировать на китайский рынок около 50 миллиардов кубометров газа до конца текущего года.

Однако Китай не уступает стремлениям Москвы расширить свою газовую экспансию. Пекин так и не одобряет строительство газопровода "Сила Сибири-2", который обсуждается уже более 10 лет. Москва остро нуждается в нем для компенсации утраченного европейского рынка, но Китай, со своей стороны, требует значительно снизить цену на газ.