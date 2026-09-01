Почему газовые планы Кремля трещат по швам

Кремлевские амбиции по энергетической экспансии на Восток столкнулись с жестким прагматизмом азиатских партнеров, пишет The Moscow Times. Многолетние попытки навязать свой энергоресурс обернулись для страны-агрессора унизительными условиями.

На саммите ШОС в Бишкеке российский диктатор Владимир Путин вновь пытается уговорить лидера КНР Си Цзиньпина согласиться на строительство газопровода "Сила Сибири-2". Этот проект обсуждается уже более 10 лет, и Москва остро нуждается в нем для компенсации утраченного европейского рынка.

Несмотря на оптимистичные заявления российской пропаганды об успешном сотрудничестве, главным камнем преткновения остается стоимость "голубого топлива". Пекин откровенно закручивает Москве руки, требуя снизить цену до уровня внутрироссийской, а это около 50 долларов за тысячу кубометров.

Чтобы понять масштабы финансовой катастрофы "Газпрома": это в пять раз меньше, чем Россия получает сейчас через уже запущенный трубопровод "Сила Сибири-1". Даже текущая цена для Китая в 258,8 доллара включает гигантскую скидку в 39% по сравнению с тем, что платят другие клиенты в дальнем зарубежье. В следующем году эта стоимость упадет еще больше – до 223,9 доллара за тысячу кубометров.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Что известно о предыстории газового фиаско

После начала полномасштабной войны в Украине и потери западных рынков Путин регулярно ездит в Китай, пытаясь переориентировать экспорт. По итогам одного из визитов он даже заявлял, что проект на 50 миллиардов кубометров газа в год якобы согласован. Однако китайская сторона публично проигнорировала эти заявления, а "Сила Сибири-2" не фигурировала ни в одном из десятков подписанных документов.

Более того, во время последних встреч китайские чиновники прямо посоветовали российской делегации забыть о новом газопроводе, пока Москва не согласится фактически субсидировать импорт газа в КНР. Как отмечают источники, кремлевские переговорщики просто "уперлись в стену", осознавая, что энергетическая зависимость от Пекина обойдется российскому бюджету в миллиарды недополученных долларов, которые могли бы пойти на финансирование войны.

Между тем Россия продолжает использовать морскую логистику для экспорта нефти, нефтепродуктов, сжиженного газа и похищенного украинского зерна, финансируя таким образом свою войну. Главное управление разведки Украины обнародовало данные о 26 судах, задействованных в этих перевозках.