Какие суда Россия использует для экспорта ресурсов

ГУР Минобороны Украины обновило раздел "Морские суда" портала War&Sanctions, опубликовав информацию о 26 судах, сообщили в разведке. Россия использует их для перевозки энергоресурсов и сельскохозяйственной продукции.

Речь идет, в частности, о нефтяных танкерах, доставляющих российскую нефть и нефтепродукты из портов Черноморского и Балтийского регионов. Среди компаний, в интересах которых осуществляются такие перевозки, разведка называет "Лукойл", "Роснефть", "Сургутнефтегаз", "Новатэк", "Татнефть" и "Газпром".

Отдельную категорию составляют сухогрузы, вывозящие сельскохозяйственную продукцию с временно оккупированных территорий Украины. По данным ГУР, такие суда используют порты Бердянска, Севастополя, Керчи и Феодосии.

Также в перечне есть СПГ-танкеры. Они перевозят сжиженный природный газ с плавучего хранилища SAAM FSU, где накапливается СПГ из подсанкционного российского проекта "Арктик СПГ-2".

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В разведке отмечают, что экспорт энергоресурсов остается одним из ключевых источников финансирования российской агрессии. В то же время вывоз похищенного украинского зерна Москва использует не только для получения доходов, но и как инструмент экономического и политического влияния на другие страны.

Большинство судов пока не подпадают под санкции

Особое внимание ГУР обращает на то, что 18 из 26 обнародованных судов не находятся под санкциями ни одной из стран-партнеров Украины. Это, по мнению украинской разведки, создает возможности для дальнейшего использования этих судов в российской морской логистике.

Например, балкер LAMAR S (IMO 9154505) в 2026 году неоднократно загружал пшеницу на терминале "Авлита" во временно оккупированном Севастополе. В дальнейшем зерно, в частности, доставляли в Сирию.

Другое сухогрузное судно – NAYA FALCON (IMO 8033120) – в этом году вывозило из Севастополя пищевую соду и гранулированные пшеничные отруби в Египет и на Кипр.

В список также попал нефтяной танкер GREGAL (IMO 9378876). Оно входит в состав флота компании Cymare Navigation FZC из Объединенных Арабских Эмиратов, которую ГУР связывает с российским "Совкомфлотом".

В разведке подчеркивают необходимость синхронизации санкционной политики Украины и стран-партнеров. Задержание судов-нарушителей и ограничение их деятельности, по оценке ГУР, могут затруднить морскую логистику России и сократить ресурсы, которые агрессор использует для продолжения войны.