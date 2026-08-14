Які судна Росія використовує для експорту ресурсів

ГУР МО України оновило розділ "Морські судна" порталу War&Sanctions, опублікувавши інформацію про 26 суден, повідомили у розвідці. Росія використовує їх для перевезення енергоресурсів і сільськогосподарської продукції.

Йдеться, зокрема, про нафтові танкери, які доставляють російську нафту та нафтопродукти з портів Чорноморського і Балтійського регіонів. Серед компаній, в інтересах яких здійснюються такі перевезення, розвідка називає "Лукойл", "Роснефть", "Сургутнефтегаз", "Новатек", "Татнефть" та "Газпром".

Окрему категорію становлять суховантажі, які вивозять аграрну продукцію з тимчасово окупованих територій України. За даними ГУР, такі судна використовують порти Бердянська, Севастополя, Керчі та Феодосії.

Також у переліку є СПГ-танкери. Вони перевозять скраплений природний газ із плавучого сховища SAAM FSU, де накопичується СПГ із підсанкційного російського проєкту "Арктик СПГ-2".

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У розвідці наголошують, що експорт енергоресурсів залишається одним із ключових джерел фінансування російської агресії. Водночас вивезення викраденого українського зерна Москва використовує не лише для отримання доходів, а й як інструмент економічного та політичного впливу на інші країни.

Більшість суден поки не під санкціями

Особливу увагу ГУР звертає на те, що 18 із 26 оприлюднених суден не перебувають під санкціями жодної з країн-партнерів України. Це, на думку української розвідки, створює можливості для подальшого використання цих суден у російській морській логістиці.

Наприклад, балкер LAMAR S (IMO 9154505) у 2026 році неодноразово завантажував пшеницю на терміналі "Авліта" в тимчасово окупованому Севастополі. Надалі зерно, зокрема, доставляли до Сирії.

Інше суховантажне судно – NAYA FALCON (IMO 8033120) – цього року вивозило із Севастополя харчову соду та гранульовані пшеничні висівки до Єгипту та Кіпру.

До переліку також потрапив нафтовий танкер GREGAL (IMO 9378876). Він входить до флоту компанії Cymare Navigation FZC з Об'єднаних Арабських Еміратів, яку ГУР пов'язує з російським "Совкомфлотом".

У розвідці наголошують на необхідності синхронізації санкційної політики України та країн-партнерів. Затримання суден-порушників та обмеження їхньої роботи, за оцінкою ГУР, можуть ускладнити морську логістику Росії та скоротити ресурси, які агресор використовує для продовження війни.