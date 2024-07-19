Онлайн в банке или в обменнике: где доллар будет стоить дешевле

Курс покупки американской валюты за последние дни существенно подорожал. Кое-где валюта могла достигать даже 42 гривен. По состоянию на утро 19 июля цена в банках и обменниках колеблется в диапазоне от 41,90 гривны до 41,93 гривны. А дешевле купить валюту на несколько копеек можно все-таки в банках.

Какой курс продажи доллара сегодня

Средняя цена в банках:

Курс покупки, по данным "Минфина", составляет на уровне 41,90 гривны за валюту. Соответственно 100 долларов обойдется в 4 190 гривен.

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Средняя цена в обменниках:

В обменниках купить доллар придется по курсу в 41,93 гривны, а 100 долларов – за 4 193 гривны, по данным finance.ua.

Как приобрести валюту онлайн

На сегодня граждане Украины имеют право приобрести валюту в банках через интернет. Однако на такую услугу действует месячный лимит – на уровне 50 тысяч гривен.

Прежде всего для этого понадобится открытая валютная карта в том банке, где вы будете покупать валюту. В соответствии с курсом лицо указывает нужную сумму в приложении банка и подтверждает операцию. Впоследствии средства будут зачислены на счет.

Какие цены в разных банках: