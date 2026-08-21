Новый глава "Нафтогаза": Корецкий сообщил, когда может быть назначен руководитель компании

Вопрос о любых кадровых изменениях в НАК "Нафтогаз Украины" решается наблюдательной Радой компании. Однако с избранием нового руководителя пока лучше повременить.

Когда может быть назначен новый глава "Нафтогаза"

В частности, в "Нафтогазе" внедрена одна из лучших структур корпоративного управления, как считает действующий премьер-министр Сергей Корецкий 21 августа.

Сергей Корецкий Премьер-министр Украины Я считаю, что в "Нафтогазе" внедрена одна из лучших структур корпоративного управления. Там есть наблюдательный совет, и именно он будет решать этот вопрос о предстоящих кадровых изменениях. В любом случае будет объявлен прозрачный конкурс в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления.

Однако Корецкий уверен, что лучше выбрать нового руководителя уже после завершения следующего отопительного сезона.

В идеале – чтобы новый глава вступил в должность уже после отопительного сезона, чтобы стабильно пройти его,

– пояснил представитель правительства.

Напомним, что "Нафтогаз" может возглавить бывшая премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Об этом сообщал народный депутат Ярослав Железняк, а также писали СМИ.

А наблюдательный совет НАК "Нафтогаз" назначил временно исполняющего обязанности руководителя компании в июле. Им стал Сергей Федоренко. Федоренко был назначен коммерческим директором Группы "Нафтогаз" в июле 2025 года.