Коли можуть призначити нового очільника Нафтогазу

Зокрема, в Нафтогазі запроваджена одна з найкращих структур корпоративного управління, як вважає чинний прем’єр-міністр Сергій Корецький 21 серпня.

Сергій Корецький Прем’єр-міністр України Я вважаю, що в Нафтогазі запроваджена одна з найкращих структур корпоративного управління. Там є наглядова рада, і вона безпосередньо буде вирішувати це питання щодо наступних кадрових змін. У будь-якому випадку буде оголошений прозорий конкурс в кращих практиках корпоративного управління.

Однак Корецький впевнений, що за краще обрати нового очільника вже після завершення наступного опалювального сезону.

В ідеальному форматі – щоб новий голова з'явився вже після опалювального сезону, щоби пройти його стабільно,

– пояснив представник уряду.

Нагадаємо, що Нафтогаз може очолити колишня прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко. Про це повідомляв народний депутат Ярослав Железняк, а також писали ЗМІ.

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А наглядова рада НАК "Нафтогаз" призначила тимчасово виконувача керівника компанії у липні. Ним став Сергій Федоренко. Федоренко був призначений комерційним директором Групи Нафтогаз у липні 2025 року.