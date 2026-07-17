Хто наразі очолить Нафтогаз
Про це пише видання "ЕП" з посиланням на джерела в уряді та компанії.
За даними джерел медіа, кандидатів на посаду було два:
- Сергій Федоренко;
- чинний голова "Укргазвидобування" Юрій Ткачук.
До останнього більше шансів очолити компанію було саме у Ткачука,
– йдеться у матеріалі.
Як зазначено у тексті, Федоренко керуватиме компанією у статусі виконуючого обов'язки до обрання СЕО.
Нагадаємо, що Сергій Федоренко був призначений комерційним директором Групи Нафтогаз у липні 2025 року. Раніше він обіймав аналогічну посаду в ПАТ "Укрнафта".