Наразі місто виконало близько половини запланованих робіт. Завершити основний комплекс заходів планують до старту опалювального сезону. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив в ефірі телеканалу "Київ", інформує КМДА.

Як столиця готується до можливих викликів взимку

Ключовою ціллю ворога є система теплопостачання (що є, без перебільшення, геноцидом), тому ми готуємося до дуже складної зими. Минулого року, в сильні морози, агресор цілеспрямовано бив по енерго- та теплогенеруючим об’єктах. Тому наше головне завдання – підготувати дублюючу систему, щоб кияни отримували тепло, світло та воду,

– розповів міський голова.

Він зауважив, що підготовка міста до зими є складним завданням через нестачу фахівців, коштів і часу. Попри це, процес активно просувається вперед.

Основні заходи з підготовки плануємо завершити до початку опалювального сезону. Фундаментальні проєкти, які ще й передбачають виробництво обладнання, – до кінця року,

– сказав Віталій Кличко.

Він уточнив, що 50% – це середній рівень готовності всіх проєктів. Частина з них уже виконана приблизно на 90%, тоді як інші перебувають на більш ранніх етапах і потребують більше часу.

"Цей показник – середнє арифметичне значення десятків робіт та проєктів. Вони різні за масштабами, специфікою, обладнанням, яке необхідне, і ще низкою чинників. Звідси випливають обсяги витрат та терміни виконання. Так, частина проєктів виконана на 90% і більше, інші – об’єктивно неможливо виконати за квартал чи півроку", – наголосив мер Києва.