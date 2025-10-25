В Германии взорвали две градирни одной из крупнейших в стране АЭС "Гундремминген"

В Баварии 25 октября снесли две градирни крупнейшей в Германии атомной электростанции "Гундремминген". Контролируемый взрыв организовала энергетическая компания RWE, за процессом следили десятки тысяч людей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Tagesschau.

Что известно о сносе градирен в Германии?

Снос произошел по заказу энергетической компании RWE. Сооружения более 45 лет были узнаваемой частью местного ландшафта между Ульмом и Аугсбургом.

По данным полиции, около 30 тысяч человек наблюдали за взрывом двух градирен за пределами ограниченной зоны.

Снос градирен в Германии: смотрите видео

Высота каждой из башен составляла около 160 метров, весом были более 56 тысяч тонн, а в диаметре – 129 метров. Построены они были в период с 1977 по 1980 год.

Справка. АЭС "Гундремминген" имела три реактора: один на 250 мегаватт и два типа BWR-72, аналогичные японской "Фукусиме". С 1967 года они обеспечивали более 20 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год, что составляет примерно четверть потребления Баварии.

Отмечается, что согласно программе постепенного отказа Германии от атомной энергетики, второй реактор остановили в 2017 году, третий – в 2021. Полный демонтаж станции планируют завершить в начале 2030-х годов.

Энергетическая компания RWE планирует на месте бывшей АЭС построить хранилище аккумуляторных батарей мощностью около 700 мегаватт-часов, которое станет крупнейшим в Германии.

