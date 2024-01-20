Некоторые пенсионеры должны пройти идентификацию: кого это касается

Некоторым пенсионерам необходимо пройти процедуру идентификации в Пенсионном фонде Украины во избежание потери своих выплат. Во время этого процесса украинцам зададут ряд вопросов, к которым следует быть готовыми.

Кто должен пройти идентификацию

Пенсионерам, которые получили статус ветерана боевых действий до 24 февраля 2024 года и получают свою пенсию через "Ощадбанк", необходимо пройти идентификацию в ПФУ через видеоконференцсвязь.

Читайте также Отменят ли выплату пенсий за февраль: все зависит от международной помощи

Также этот процесс обязателен для тех, кто потерял пенсию по разным причинам, например из-за выезда за границу.

Что нужно для идентификации

! Идентификация – это процедура определения лица получателя пенсии органом Пенсионного фонда.

Заявление и другие документы для проведения видеоидентификации подаются через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда, заполнив соответствующий электронный бланк.

Что следует отметить во время идентификации

! К заявлению можно приложить идентификационные документы. Видеоидентификация производится с согласия получателя в определенное время и способ, включая телефонный режим и технические средства, поддерживаемые соответствующим программным обеспечением.

Список обязательных вопросов для видеоидентификации:

Даете ли вы согласие на проведение видеоидентификации, включая видеофиксацию вашего лица и (или) экрана с вашим изображением, а также предъявленных вами документов? Назовите фамилию, имя и отчество. Назовите дату рождения. Назовите место рождения. Назовите реквизиты паспортного документа (серия (при наличии), номер, дата выдачи паспорта гражданина Украины, наименование уполномоченного субъекта, выдавшего документ, срок действия (при наличии), уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии). Назовите идентификационный код. Если он отсутствует, сообщите, вы когда-нибудь отказывались от кода? В каком году это было? Есть ли у вас пенсионное удостоверение? Назовите его реквизиты. Укажите номер телефона, адрес электронной почты или другой способ обратной связи. Назовите зарегистрированное место жительства и фактическое место жительства. Когда вы последний раз обращались в органы Пенсионного фонда? С каким вопросом? Назовите город, где расположен орган, в который вы обращались.

! Срок прохождения идентификации продлен до 1 апреля 2024 года. К этому времени лицо само должно обратиться в ПФУ через личный кабинет на сайте и назначить встречу.