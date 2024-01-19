Получат ли украинцы пенсии в феврале

Еще в декабре 2023 года министерша экономики Юрия Свириденко рассказала, что если международная помощь не поступит вовремя Украине, вероятно придется отложить февральскую выплату пенсий и зарплат госслужащих.

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В то же время министерша социальной политики Оксана Жолнович выразила несколько иное мнение и сказала, что при таких обстоятельствах пенсии будут, а вот их индексацию в марте могут отменить.

Оксана Жолнович Министр социальной политики Хочу успокоить всех пенсионеров, получающих пенсию по возрасту, поскольку большая часть пенсионных доходов и поступлений, распределяемых Пенсионным фондом, – это наши внутренние поступления, которые обеспечиваются нашими украинскими плательщиками, в том числе нашими военными. Поскольку все они платят ЕСВ, то наш Пенсионный фонд стабильно держится на украинских средствах.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль успокоил украинцев и заверил, что выплата пенсий и индексация произойдут вовремя, и ничего отменять не будут. Сейчас у нас есть договоренности с 11 странами о многолетних программах финансирования, поэтому проблемы возникнуть не должны.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Уже есть договоренности с одиннадцатью государствами о многолетних программах финансирования. Есть программа расширенного финансирования с МВФ и поддержка других международных финансовых организаций.

Сколько ПФУ выделил денег в январе

За январь 2024 года ПФУ успел выделить 44,54 миллиарда гривен на социальные выплаты. Средства распределили так: