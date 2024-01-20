Деякі пенсіонери мають пройти ідентифікацію: кого це стосується

Деяким пенсіонерам необхідно пройти процедуру ідентифікації в Пенсійному фонді України, щоб уникнути втрати своїх виплат. Під час цього процесу українцям поставлять низку запитань, до яких варто бути готовими.

Хто повинен пройти ідентифікацію

Пенсіонерам, які отримали статус ветерана бойових дій до 24 лютого 2024 року та отримують свою пенсію через "Ощадбанк", необхідно пройти ідентифікацію у ПФУ через відеоконференцзв’язок.

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Також цей процес обов'язковий для тих, хто втратив пенсію з різних причин, наприклад, через виїзд за кордон.

Що потрібно для ідентифікації

! Ідентифікація — це процедура визначення особи отримувача пенсії органом Пенсійного фонду.

Заява та інші документи для проведення відеоідентифікації подаються через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду, заповнивши відповідний електронний бланк.

Що треба зазначити під час ідентифікації

! До заяви можна додати ідентифікаційні документи. Відеоідентифікація проводиться за згодою отримувача у визначений час та спосіб, включно з телефонним режимом та технічними засобами, які підтримує відповідне програмне забезпечення.

Перелік обов'язкових питань для відеоідентифікації:

Чи надаєте ви згоду на проведення відеоідентифікації, включно з відеофіксацією вашої особи та (або) екрана з вашим зображенням, а також пред'явлених вами документів? Назвіть прізвище, ім'я та по батькові. Назвіть дату народження. Назвіть місце народження. Назвіть реквізити паспортного документа (серія (за наявності), номер, дата видачі паспорта громадянина України, найменування уповноваженого суб'єкта, який видав документ, термін дії (за наявності), унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності). Назвіть ідентифікаційний код. Якщо він відсутній, повідомте, чи ви коли-небудь відмовлялися від коду? Якого року це було? Чи маєте ви пенсійне посвідчення? Назвіть його реквізити. Назвіть номер телефону, адресу електронної пошти або інший спосіб зворотного зв'язку. Назвіть зареєстроване місце проживання та фактичне місце проживання. Коли ви востаннє зверталися до органів Пенсійного фонду? З яким питанням? Назвіть місто, де розташований орган, до якого ви зверталися.

! Термін на проходження ідентифікації продовжено до 1 квітня 2024 року. До цього часу особа сама повинна звернутися до ПФУ через особистий кабінет на сайті та призначити зустріч.