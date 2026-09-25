ПФУ обратился к украинцам: кто может лишиться выплат уже в следующем году

Государство обновило правила начисления социальных выплат для определенных категорий граждан на следующий год. Если проигнорировать эту обязательную процедуру, то получение пенсии станет невозможным.

Кому могут отменить выплаты

Чтобы продолжить получать свои деньги с 1 января следующего года, две категории украинских пенсионеров обязаны до 31 декабря пройти физическую идентификацию, о чем сообщает Пенсионный фонд.

Это требование касается тех, кто:

лиц, временно проживающих за рубежом; лиц, оставшихся на временно оккупированных Россией территориях.

Законодательство предлагает несколько удобных способов пройти проверку, чтобы не лишиться финансовой поддержки.

Самый простой вариант для тех, у кого есть смартфон, – воспользоваться сервисом"Дія.Підпис" ("Дія ID").

Также можно зарегистрироваться на видеоконференцию через веб-портал ПФУ или позвонить в Контакт-центр по номерам 0 800 503 753, (044) 281-08-70.

Если человек находится за границей, то идентификацию можно пройти в дипломатических учреждениях Украины.

Те, у кого есть такая возможность, могут лично обратиться в любой сервисный центр ПФУ или отделение уполномоченного банка.

Проверить успешность процедуры можно в разделе "Моя идентификация" в мобильном приложении ПФУ.

Важно помнить, что это требование не распространяется на внутренне перемещенных лиц. Пенсионеры, которые выехали из оккупированных территорий на подконтрольную Украине территорию и перевели свои выплаты по новому месту жительства, освобождаются от ежегодной идентификации.

Напомним, что пенсия выплачивается украинцам с 4 по 25 число каждого месяца. ПФУ определяет индивидуальную дату выплаты для каждого человека.