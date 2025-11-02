Без надбавок и перерасчетов: почему части пенсионеров не поднимут выплаты в 2026 году

В 2026 году в Украине запланирована индексация пенсий, которая должна частично компенсировать влияние инфляции на доходы граждан. В то же время осовременивание выплат предусмотрено не для всех категорий пенсионеров.

Кому не проиндексируют пенсии в марте?

С 1 марта 2026 года в Украине запланирована ежегодная индексация пенсий, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство финансов. Однако повышение коснется не всех пенсионеров.

В целом правительство предусмотрело на пенсионное обеспечение более триллиона гривен, однако индексация будет касаться только базовой части пенсии, то есть без надбавок и доплат.

В частности, без повышения останутся те, кто:

вышел на пенсию в течение последних трех лет, поскольку их выплаты уже учитывают актуальные показатели заработка;

имеют специальные пенсии по отдельным законам: судьи, прокуроры, госслужащие и другие должностные лица.

Какой будет индексация в 2026 году?

В то же время как отмечают в ПФУ, индексация пенсий в Украине запланирована на 1 марта 2026 года. Она призвана частично компенсировать рост цен на товары и услуги.

Например! В 2025 году коэффициент индексации составил 1,115, что дало прирост выплат в среднем на 9,5%. Точный процент повышения в 2026 году правительство объявит в феврале, накануне перерасчета.

Размер повышения будут определять, учитывая темпы роста средней зарплаты, с которой уплачиваются страховые взносы. В то же время максимальный размер повышения в 2025 году составил до 1 500 гривен.

Что еще известно об индексации пенсий в Украине?