Как уберечь свои сбережения от инфляции: советы эксперта

Несмотря на то, что инфляция в августе была сдержаннее прогноза НБУ, она все еще остается достаточно высокой против довоенного уровня. Как уберечь свои сбережения от инфляции и вообще это возможно, читайте дальше.

Заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило, в комментарии 24 каналу, рассказывает, что не потерять сбережения не удастся. Он объясняет, что подорожание однозначно отразится на кошельках украинцев, на их покупательной способности.

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Ярослав Жалило Заместитель директора Национального института стратегических исследований Очень рискованно будет сегодня утверждать, что не потерять можно, например, покупая товары длительного хранения. Это повлекло бы за собой покупательский ажиотаж, который сам по себе является инфляционным фактором.

Следует рационализировать потребление. Речь, конечно, идет не о самых бедных слоях населения.

Для сельских жителей следует подумать об увеличении объемов заготовки собственной продукции.

В любом случае не стоит играть с куплей-продажей валюты, предупреждает собеседник 24 канала.

Необходимо искать возможности дополнительных заработков.

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Ситуация с инфляцией в Украине

В августе уровень инфляции достиг 23% годовых против 22,2% в июле, что меньше прогноза НБУ. Вместе с тем регулятор подчеркнул, что инфляционное давление все еще остается значительным, прежде всего из-за последствий войны, в том числе разрушения производств и нарушения логистики.

Ключевым риском для экономического развития остается более длительный срок полномасштабной военной агрессии России против Украины, заявил заместитель председателя монетарного комитета Сергей Николайчук.

Что происходит с ценами

Что касается цен, то за год они выросли на 19,5%, в августе – на 0,6%.

Больше всего подорожали яйца – на 15,4%. На 6,4-2,5% выросли цены на сахар, сало, свинину, фрукты, рис, рыбу и продукты из рыбы, мясо птицы, безалкогольные напитки.

В то же время на 13,9% подешевели овощи, на 0,3% – говядина и подсолнечное масло.