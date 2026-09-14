Инфляция в Европе может вырасти еще выше: в ЕЦБ назвали главную угрозу

Инфляция в еврозоне может оказаться даже выше, чем и без того завышенные прогнозы. Главной проблемой становится стремительное подорожание газа и электроэнергии.

Каковы риски инфляции в Европе

Об этом заявил в понедельник, 14 сентября, член Рады управляющих Европейского центрального банка Петер Казимир, пишет Reuters.

По словам Казимира, внимание европейских экономистов сейчас приковано даже не к ценам на нефть, которые продолжают расти.

Мое внимание сейчас сосредоточено не столько на ценах на нефть и топливо, сколько все больше на ценах на газ и электроэнергию,

– пояснил он.

Особое беспокойство вызывает резкий рост стоимости природного газа, который подорожал до четырехлетнего максимума.

Европейские страны летом не спешили заполнять хранилища, рассчитывая, что война в Иране закончится, а цены на газ снизятся. Однако этого не произошло.

Теперь из-за низкого уровня запасов страны вынуждены активнее закупать газ, а это лишь дополнительно подталкивает цены вверх.

Важно! Это может иметь более широкие последствия для экономики, ведь более дорогой газ способен увеличить расходы на отопление и производство электроэнергии.

Что будет с ценами на продукты

Продовольственная инфляция также беспокоит ЕЦБ. Хотя сейчас рост цен на продукты оказался неожиданно слабым, ситуация может измениться в ближайшие месяцы.

Казимир обратил внимание сразу на несколько факторов, которые способны подтолкнуть продовольственные цены вверх:

засуха в Европе;

природное явление Эль-Ниньо;

а также высокая стоимость дизельного топлива и удобрений.

Инфляционные риски явно смещены в сторону повышения. Энергетический шок уже длится дольше, чем многие ожидали. В то же время его полные последствия еще не успели отразиться на экономике,

– предупредил Казимир.

Напомним, ЕЦБ на прошлой неделе уже во второй раз в этом году повысил процентную ставку, чтобы сдержать рост цен. Тогда же регулятор ухудшил ряд прогнозов по инфляции. Следующее заседание ЕЦБ запланировано на 29 октября, и финансовые рынки уже оценивают вероятность нового повышения ставки примерно в 60%.