Италия вновь спасает водителей от роста цен на топливо, но может дорого за это заплатить
Италия продлила налоговую льготу на дизельное топливо. Правительство премьер-министра Джорджии Мелони стремится защитить потребителей от высоких цен, однако рискует из-за нехватки государственных средств.
Какую скидку утвердило правительство
Скидка на дизельное топливо составит 17 центов за литр и будет действовать как минимум до 10 сентября, пишет Bloomberg.
Решение было принято на фоне высоких цен на топливо. В то же время свою роль сыграли и предстоящие парламентские выборы, которые должны состояться до конца 2027 года.
Это последнее решение из серии мер, которые Италия ввела в марте после резкого подорожания энергоносителей из-за войны в Иране.
Тогда власти временно снизили акцизы на бензин и дизельное топливо. Позже акцизные льготы продлевали несколько раз, хотя размер налоговой льготы постепенно сокращали.
Как льготы давит на бюджет
Сейчас финансовое пространство для новой помощи водителям у правительства Италии становится все меньше.
Снижение акцизов всего на несколько месяцев обошлось государственному бюджету почти в 2 миллиарда евро.
Сейчас же ситуация усложнилась еще больше:
- государственный долг страны превышает 130% ВВП;
- экономический рост в 2026 году ожидается лишь на уровне 0,6%.
В коалиции Мелони уже возникают разногласия, в частности по поводу того, что брать средства для дальнейшего финансирования помощи населению.
Недовольны и иностранные партнеры Италии. Еврокомиссия и Международный валютный фонд раскритиковали решение Рима о налоговых льготах, отдавая предпочтение адресной помощи наиболее уязвимым категориям населения.
Напомним, в апреле итальянские власти также принимали меры по сдерживанию цен на топливо. Тогда они снизили налоги на сжиженный нефтяной газ. В то же время Джорджия Мелони призвала нефтяные компании не допускать резкого повышения цен на топливо на АЗС.