Италия вновь спасает водителей от роста цен на топливо, но может дорого за это заплатить

Италия продлила налоговую льготу на дизельное топливо. Правительство премьер-министра Джорджии Мелони стремится защитить потребителей от высоких цен, однако рискует из-за нехватки государственных средств.

Какую скидку утвердило правительство

Скидка на дизельное топливо составит 17 центов за литр и будет действовать как минимум до 10 сентября, пишет Bloomberg.

Решение было принято на фоне высоких цен на топливо. В то же время свою роль сыграли и предстоящие парламентские выборы, которые должны состояться до конца 2027 года.

Это последнее решение из серии мер, которые Италия ввела в марте после резкого подорожания энергоносителей из-за войны в Иране.

Тогда власти временно снизили акцизы на бензин и дизельное топливо. Позже акцизные льготы продлевали несколько раз, хотя размер налоговой льготы постепенно сокращали.

Как льготы давит на бюджет

Сейчас финансовое пространство для новой помощи водителям у правительства Италии становится все меньше.

Снижение акцизов всего на несколько месяцев обошлось государственному бюджету почти в 2 миллиарда евро.

Сейчас же ситуация усложнилась еще больше:

государственный долг страны превышает 130% ВВП ;

; экономический рост в 2026 году ожидается лишь на уровне 0,6%.

В коалиции Мелони уже возникают разногласия, в частности по поводу того, что брать средства для дальнейшего финансирования помощи населению.

Недовольны и иностранные партнеры Италии. Еврокомиссия и Международный валютный фонд раскритиковали решение Рима о налоговых льготах, отдавая предпочтение адресной помощи наиболее уязвимым категориям населения.

Напомним, в апреле итальянские власти также принимали меры по сдерживанию цен на топливо. Тогда они снизили налоги на сжиженный нефтяной газ. В то же время Джорджия Мелони призвала нефтяные компании не допускать резкого повышения цен на топливо на АЗС.