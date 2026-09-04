Яку знижку затвердив уряд

Знижка на дизель становитиме 17 центів за літр і діятиме щонайменше до 10 вересня, пише Bloomberg.

Рішення ухвалили на тлі високих цін на пальне. Водночас свою роль зіграли й майбутні парламентські вибори, які мають відбутися до кінця 2027 року.

Це останнє рішення із серії заходів, які Італія запровадила в березні після різкого подорожчання енергоносіїв через війну в Ірані.

Тоді влада тимчасово знизила акцизи на бензин та дизельне пальне. Пізніше акцизні послаблення продовжували кілька разів, хоча обсяг податкової пільги поступово скорочували.

Як пільги тиснуть на бюджет

Зараз фінансовий простір для нової допомоги водіям в уряду Італії став дедалі меншим.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Зниження акцизів лише на кілька місяців коштувало державному бюджету майже 2 мільярди євро.

Наразі ж ситуація ускладнилася ще більше:

державний борг країни перевищує 130% ВВП ;

; економічне зростання у 2026 році очікується лише на рівні 0,6%.

У коаліції Мелоні вже з'являються розбіжності, зокрема щодо того, де брати кошти для подальшого фінансування допомоги населенню.

Незадоволені й іноземні партнери Італії. Єврокомісія та Міжнародний валютний фонд розкритикували рішення Риму про податкові пільги, вважаючи за краще адресну допомогу найвразливішим категоріям населення.

Нагадаємо, у квітні італійська влада також вживала заходів для стримування вартості пального. Тоді вона зменшила податки на скраплений нафтовий газ. Водночас Джорджа Мелоні закликала нафтові компанії не допускати різкого підвищення цін на пальне на АЗС.