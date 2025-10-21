Известно, что такие изменения добавляют 325 миллиардов долларов на оборону.

Об этом решении сообщила председатель бюджетного комитета ВР Роксолана Пидласа, передает 24 Канал.

Она призвала всех народных депутатов поддержать сегодня в зале голосования этого законопроекта за основу и в целом, поскольку 1 – 2 ноября средства на выплаты денежного обеспечения должны быть перечислены в войска.