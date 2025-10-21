21 октября, 10:07
Профильный комитет поддержал изменения в бюджет: расходы на оборону существенно выросли
Основні тези
- Комитет Верховной Рады рекомендовал принять законопроект об увеличении расходов на оборону.
- Речь идет о сумме в 324,7 миллиарда гривен, которую планируют покрыть за счет международной помощи, сокращения невоенных расходов и увеличения поступлений от НДФЛ и военного сбора.
Известно, что такие изменения добавляют 325 миллиардов долларов на оборону.
Об этом решении сообщила председатель бюджетного комитета ВР Роксолана Пидласа, передает 24 Канал.
Она призвала всех народных депутатов поддержать сегодня в зале голосования этого законопроекта за основу и в целом, поскольку 1 – 2 ноября средства на выплаты денежного обеспечения должны быть перечислены в войска.