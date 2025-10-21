Станом на ранок 21 жовтня Комітет Верховної Ради України з питань бюджету рекомендував прийняти за основу і в цілому урядовий проєкт про внесення змін до держбюджету щодо фінансування сектору безпеки та оборони. Відомо, що такі зміни додадуть майже 325 мільярдів гривень на оборону.

Що відомо про витрати на оборону?

Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа закликала усіх народних депутатів підтримати сьогодні, 21 жовтня, в залі голосування законопроєкт за основу і в цілому, передає 24 Канал.

Річ у тім, що станом на 1 – 2 листопада кошти на виплати грошового забезпечення мають бути вже перераховані у війська. Водночас Підласа наголосила, що за весь час повномасштабного вторгнення затримок не було.

Законопроект #14103 пропонує збільшити видатки для сектору нацбезпеки і оборони на 324,7 мільярда гривень (не 317 мільярдів, як повідомили в медіа),

– пояснила Роксолана Підласа.

А як повідомив Представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук, такі зміни мають на межі належне фінансове забезпечення заходів, які будуть спрямовані на забезпечення державного суверенітету, підвищення обороноздатності і безпеки держави.

Відомо, що сума видатки буде розподілені так:

На ЗСУ – майже 211 мільярдів гривень,

Виробництво та закупівля зброї та боєприпасів – 99,1 мільярда гривень,

Національна гвардія – 8,1 мільярда гривень,

Закупівля дронів, яку здійснює Держспецзв'язку – 4,3 мільярда гривень,

Для СБУ – 1,3 мільярда гривень,

Державна спеціальна служба транспорту – 918 мільйонів гривень,

Державна прикордонна служба – 83 мільйони гривень,

Для ГУР МО – 28,8 мільйона гривень,

Для СЗР – 8 мільйонів гривень.

Водночас покрити таку суму планується з декількох джерел:

294,3 мільярда гривень – міжнародна допомога (тобто це 6 мільярдів євро "безповоротної позички" ERA loans, з європейської частки),

10,4 мільярда гривень – скорочення невійськових витрат та майже 1 мільярд гривень за пропозиціями окремих державних органів.

20 мільярдів гривень – очікуване збільшення надходжень від ПДФО і військового збору, від виплат грошового забезпечення військовим в листопаді – грудні.

Нагадуємо! Розгляд змін до Бюджету-2025 очікується у Верховній Раді сьогодні, 21 жовтня.