"Экономического бронирования" не будет: в Офисе Президента отказались от идеи

Как стало известно, в Офисе Президента Украины отказались от реализации идеи "экономического бронирования" от мобилизации. Вероятно, что на это решение повлияло ожидаемое повышение налогов.

Почему "экономического бронирования" не будет

Как сообщается, отказ от такой идеи может быть связан с опасениями Генштаба относительно того, что "экономическое бронирование" не решит проблему с нехваткой кадров. В дополнение, такой шаг может восприниматься впоследствии как официальный откуп от мобилизации и повлечет негативную реакцию в армии.

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В свою очередь, в Генштабе отказались комментировать свою позицию относительно "экономического бронирования" и ответили, что этот вопрос не в их компетенции.

Сейчас от идеи экономического бронирования отказались вообще, потому что категорически против был Генштаб. Но 5 миллиардов долларов, которые из-за этого не попадут в бюджет, надо чем-то покрыть. Думаю, рост налогов частично решит эту проблему,

– сказал собеседник в ОП.

В то же время как считает председатель финансового комитета Рады Даниил Гетманцев, вопрос бронирования и повышения налогов вообще не связаны между собой. А повышение налогов будет в любом случае.

Что известно об "экономическом бронировании"

Председатель парламентской фракции "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия заявил, что правительство разрабатывает новый механизм бронирования, где критерием станут уплаченные налоги или зарплаты работников.

Арахамия объяснил, что зарплаты военным – "это наши деньги в виде пошлин и налогов". Однако чтобы эти средства появлялись, "экономика должна работать".