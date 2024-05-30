"Економічного бронювання" не буде: в Офісі Президента відмовилися від ідеї

Як стало відомо, в Офісі Президента України відмовилися від реалізації ідеї "економічного бронювання" від мобілізації. Ймовірно, що на це рішення вплинуло очікуване підвищення податків.

Чому "економічного бронювання" не буде

Як повідомляється, відмова від такої ідеї може бути повʼязана з побоюваннями Генштабу щодо того, що "економічне бронювання" не розв'яже проблему з нестачею кадрів. На додаток, такий крок може сприйматися згодом як офіційний відкуп від мобілізації та спричинить негативну реакцію в армії.

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Своєю чергою, у Генштабі відмовилися коментувати свою позицію щодо "економічного бронювання" та відповіли, що це питання не в їх компетенції.

Наразі від ідеї економічного бронювання відмовилися взагалі, тому що категорично проти був Генштаб. Але 5 мільярдів доларів, які через це не потраплять до бюджету, треба чимось покрити. Думаю, зростання податків частково вирішить цю проблему,

– сказав співрозмовник в ОП.

Водночас, як вважає голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев, питання бронювання та підвищення податків взагалі не пов'язані між собою. А підвищення податків буде в будь-якому разі.

Що відомо про "економічне бронювання"

Голова парламентської фракції "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки Давид Арахамія заявив, що уряд розробляє новий механізм бронювання, де критерієм стануть сплачені податки або зарплати працівників.

Арахамія пояснив, що зарплати військовим – "це наші гроші у вигляді мит і податків". Проте, щоб ці кошти зʼявлялися, "економіка має працювати".