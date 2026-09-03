"Второй китайский шок" накрывает Европу: как ЕС защищает свой рынок и рабочие места

Надвигается масштабный торговый кризис, способный перекроить глобальные рынки и нанести сокрушительный удар по ключевым отраслям. Западные лидеры уже готовят беспрецедентные меры, чтобы остановить агрессивную экономическую экспансию с Востока.

Что грозит европейскому рынку и при чем здесь Китай

Надвигается масштабный торговый кризис, способный перекроить глобальные рынки и нанести сокрушительный удар по ключевым отраслям производства, сообщает Politico. Западные лидеры уже готовят беспрецедентные меры, чтобы остановить агрессивную экономическую экспансию с Востока.

Европейский Союз оказался перед угрозой масштабного экономического кризиса, который может уничтожить стратегические отрасли промышленности. Чтобы остановить натиск дешевого импорта, Еврокомиссия готовит Акт о промышленном ускорении (IAA). Этот документ должен жестко ограничить китайские инвестиции в электромобили, сырье и солнечные панели, а также запретить компаниям из КНР участвовать в государственных закупках ЕС.

Если первая волна китайского экспорта в 2001 году ударила по производителям текстиля и мебели, то сейчас под прицелом оказалось технологическое будущее Европы – от аккумуляторов до ветровых турбин. Ситуация настолько критичная, что автогигант Volkswagen готовится к сокращению 100 тысяч работников и закрытию четырех заводов в Германии. "Любая компания, получающая деньги от европейских налогоплательщиков, должна защищать их рабочие места", – подчеркнул главный лоббист Volkswagen в Брюсселе Себастьян Шаффер.

Какие решения предшествовали этому шагу и что известно о предыстории конфликта

Торговый дефицит ЕС с Китаем уже достиг 1 миллиарда евро в день. Только за первую половину 2025 года импорт китайских автомобилей и запчастей вырос с 14,5 до более чем 20 миллиардов евро, свидетельствуют данные Eurostat. Ранее Германия опасалась разгневать Пекин, но кризис собственного автопрома заставил правительство Фридриха Мерца потребовать от Еврокомиссии жестких мер. Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен еще в прошлом месяце предупреждала, что Европа не будет терпеть постоянных дисбалансов, которые искусственно подпитываются китайскими государственными субсидиями.

Берлин и другие европейские столицы оказывают давление на Еврокомиссию, требуя утвердить конкретные защитные меры уже к следующему месяцу. По словам главного экономиста Центра европейских реформ Сандера Тордуара, Акт о промышленном ускорении остается едва ли не единственным инструментом спасения. Если Европа не решится применить эти торговые ограничения сейчас, последствия для ее экономического суверенитета будут необратимыми.

Между тем, после начала полномасштабной войны против Украины Россия стремительно лишилась доступа к западным рынкам, финансам и технологиям и все сильнее привязалась к Китаю. А тот получил возможность использовать зависимость Москвы в своих интересах.