Зависимость от китайских товаров

В итоге за более чем 4 года войны Пекин фактически стал главной внешней опорой российской экономики, считают аналитики Комиссии США по вопросам экономических и безопасности отношений с Китаем (USCC).

Это касается прежде всего торговли между странами. В 2024 году ее объем достиг 244,8 миллиарда долларов. Китай стал крупнейшим покупателем российской нефти и одним из главных источников товаров и компонентов, необходимых для российского военно-промышленного комплекса.

По оценке USCC, в 2026 году на Китай приходилось около 90% поставок в Россию технологий, на которые распространяются западные санкции.

С начала войны китайские компании продали России товаров из перечня повышенного приоритета примерно на 10,3 миллиарда долларов:

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

полупроводников;

электроники;

станков;

и компонентов для беспилотников.

Китайские комплектующие широко используются в российских дронах. Кроме того, Россия зависит от китайской нитроцеллюлозы – сырья, необходимого для производства пороха и ракетного топлива.

Вместе с тем Китай поставляет России двигатели для ударных беспилотников, спутниковые данные и другие технологии, которые могут использоваться в военных целях. А взамен получает боевой опыт и доступ к отдельным российским военным разработкам.

Финансовая зависимость Москвы

Зависимость Москвы от Пекина проявляется не только в торговле, но и в финансовой системе. После ужесточения американских санкций против Московской биржи доля юаня на российском валютном рынке выросла с 3% в 2022 году до 99,8%.

В то же время количество российских участников китайской платежной системы CIPS увеличилось с 76 в феврале 2022 года до 210 в июне 2026 года.

Более 90 % двусторонней торговли между Китаем и Россией в 2024 году осуществлялось в рублях или юанях.

Рычаг давления для Пекина

Впрочем, в USCC отмечают, что отношения Китая и России не являются полноценным союзом. Между странами сохраняются серьезные противоречия по вопросам разведки, ядерной политики, отношений с Северной Кореей и конкуренции за влияние в различных регионах.

В самой России также существует недовольство все более значительной ролью младшего партнера в отношениях с Китаем.

Для Москвы главная проблема – превращение экономической зависимости в политическую,

– считают в Службе внешней разведки Украины.

В настоящее время Китай может расширять или сокращать доступ России к технологиям, финансированию и своим рынкам в зависимости от собственных интересов и отношений с США и Евросоюзом.

Напомним, недавно Пекин отказался поставлять России морские силовые установки, необходимые для развития судоходства по Северному морскому пути. В то же время фактически приостановилась и реализация газопровода "Сила Сибири-2" мощностью до 50 миллиардов кубометров в год.