Экономика выросла на 11%: как Кыргызстан зарабатывает миллиарды на санкциях против России
Пока западные страны пытаются оказать давление на экономику России, Кыргызстан неожиданно превратился в гигантский логистический хаб. Он обеспечил поток товаров в Москву, что вызвало беспрецедентный строительный и финансовый бум в стране.
Как Кыргызстан зарабатывает на санкциях
В прошлом году ВВП Кыргызстана взлетел на целых 11%, пишет The New York Times (NYT).
Однако главным двигателем этого чуда стал реэкспорт товаров из Китая и Европы в Россию.
Дело в том, что после введения западных санкций против Москвы в 2022 году именно Кыргызстан превратился в один из тех каналов, через которые на российский рынок продолжали поступать товары.
Через бывшую советскую республику бесперебойно поступают:
- автомобили;
- электроника;
- бытовая техника;
- транспортное оборудование;
- прочее оборудование, часть которого может иметь двойное назначение;
- платежи за такие товары.
Поскольку обе страны входят в таможенный союз, товары не облагаются дополнительными сборами. Поэтому этот маршрут чрезвычайно выгоден для Кыргызстана.
По оценкам Азиатского банка развития, именно удовлетворение потребностей России обеспечило до 40% экономического роста страны за последние четыре года.
Показательно, что экспорт ЕС в Кыргызстан в прошлом году вырос до 2,5 миллиарда долларов, то есть был примерно в восемь раз больше, чем в 2021 году.
Что происходит в жизни обычных граждан?
Экономический рост спровоцировал строительную лихорадку в Бишкеке. Одним из ее символов стал 27-этажный Royal Tower, который строит компания Royal.
Первый небоскреб в Кыргызстане, в истории Кыргызстана,
– говорит застройщик Мирлан Акжигитов.
Однако для большинства населения этот экономический бум обернулся падением реального уровня жизни. Особенно это касается людей с невысокими доходами.
Инфляция в стране прочно держится на уровне 11%, поэтому цены на основные продукты и аренду жилья стремительно растут.
Весь рост и дивиденды достаются довольно узкой группе людей: тем, кто работает в финансовом секторе, строительстве, логистике, а также людям, близким к власти,
– пояснил киргизский экономист Азамат Акеев.
Между тем сам экономический бум уже вызывает опасения относительно его устойчивости. Международный валютный фонд предупредил Кыргызстан о рисках перегрева экономики, а рост цен начал сказываться на спросе.
Напомним, западные партнеры уже неоднократно предупреждали власти Кыргызстана о последствиях помощи Кремлю и вводили точечные санкции против местных компаний. В частности, США и ЕС зафиксировали аномальный скачок импорта стиральных машин из Европы в Кыргызстан. Эти товары часто разбирают на микрочипы для ремонта российского военного оборудования.