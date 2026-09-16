Экономика выросла на 11%: как Кыргызстан зарабатывает миллиарды на санкциях против России

Пока западные страны пытаются оказать давление на экономику России, Кыргызстан неожиданно превратился в гигантский логистический хаб. Он обеспечил поток товаров в Москву, что вызвало беспрецедентный строительный и финансовый бум в стране.

Как Кыргызстан зарабатывает на санкциях

В прошлом году ВВП Кыргызстана взлетел на целых 11%, пишет The New York Times (NYT).

Однако главным двигателем этого чуда стал реэкспорт товаров из Китая и Европы в Россию.

Дело в том, что после введения западных санкций против Москвы в 2022 году именно Кыргызстан превратился в один из тех каналов, через которые на российский рынок продолжали поступать товары.

Через бывшую советскую республику бесперебойно поступают:

автомобили;

электроника;

бытовая техника;

транспортное оборудование;

прочее оборудование, часть которого может иметь двойное назначение;

платежи за такие товары.

Поскольку обе страны входят в таможенный союз, товары не облагаются дополнительными сборами. Поэтому этот маршрут чрезвычайно выгоден для Кыргызстана.

По оценкам Азиатского банка развития, именно удовлетворение потребностей России обеспечило до 40% экономического роста страны за последние четыре года.

Показательно, что экспорт ЕС в Кыргызстан в прошлом году вырос до 2,5 миллиарда долларов, то есть был примерно в восемь раз больше, чем в 2021 году.

Что происходит в жизни обычных граждан?

Экономический рост спровоцировал строительную лихорадку в Бишкеке. Одним из ее символов стал 27-этажный Royal Tower, который строит компания Royal.

Первый небоскреб в Кыргызстане, в истории Кыргызстана,

– говорит застройщик Мирлан Акжигитов.

Однако для большинства населения этот экономический бум обернулся падением реального уровня жизни. Особенно это касается людей с невысокими доходами.

Инфляция в стране прочно держится на уровне 11%, поэтому цены на основные продукты и аренду жилья стремительно растут.

Весь рост и дивиденды достаются довольно узкой группе людей: тем, кто работает в финансовом секторе, строительстве, логистике, а также людям, близким к власти,

– пояснил киргизский экономист Азамат Акеев.

Между тем сам экономический бум уже вызывает опасения относительно его устойчивости. Международный валютный фонд предупредил Кыргызстан о рисках перегрева экономики, а рост цен начал сказываться на спросе.

Напомним, западные партнеры уже неоднократно предупреждали власти Кыргызстана о последствиях помощи Кремлю и вводили точечные санкции против местных компаний. В частности, США и ЕС зафиксировали аномальный скачок импорта стиральных машин из Европы в Кыргызстан. Эти товары часто разбирают на микрочипы для ремонта российского военного оборудования.