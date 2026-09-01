Украинские удары с помощью дронов вызвали аномальный спрос на сталь в России

Российская металлургия неожиданно получила мощный импульс к росту на фоне общего экономического спада. Однако истинная причина такого оживления оказалась крайне неприятной для страны-агрессора.

Почему в России резко вырос спрос на сталь

Российская металлургия неожиданно получила мощный импульс для роста на фоне общего экономического спада. Однако истинная причина такого оживления оказалась крайне неприятной для страны-агрессора, пишет Bloomberg.

Спрос на сталь и цены на внутреннем рынке России резко пошли вверх из-за необходимости восстанавливать инфраструктуру после успешных атак украинских беспилотников. В частности, стоимость арматуры, используемой для защитных сооружений и укрытий, взлетела аж на 74% с начала года.

Такий скачок цін навіть заставив Федеральну антимонопольну службу РФ почати розслідування в середині серпня. Російські компанії изо всіх сил намагаються захистити свої нефтеперерабатывающие заводи від дронів, возводячи будівельні леси, де арматура є ключовим елементом.

Долго ли продлится эйфория российских металлургов

Хотя компании вроде "Северстали" или Магнитогорского металлургического комбината получили временный позитив, их радость будет недолгой. Уже в конце августа цены на металл снова начали падать.

К тому же экспорт российской стали получает сокрушительный удар из-за логистических коллапсов. Поставки из черноморского порта Новороссийск серьезно нарушены уже более двух недель, что давит на экспортные цены и лишает оккупантов валютной выручки.

Какие события предшествовали этой ситуации на рынке России

С июня Украина существенно усилила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и портам, что уже привело к масштабному дефициту топлива в России. Кроме того, серьезным разрушениям подверглись склады гигантов электронной коммерции Wildberries и Ozon, что нанесло ущерб логистическим сетям на миллиарды долларов.

На фоне этого кризиса в прошлом месяце Владимир Путин даже разрешил государству брать под временный контроль критически важные предприятия, которые оказались недостаточно защищенными от украинских атак. В то же время российский Центробанк в своих прогнозах до 2027 года вынужден закладывать огромные расходы именно на восстановление уничтоженных производственных мощностей.

К слову, в России началась новая волна топливного кризиса. После короткой передышки ситуация на рынке бензина вновь ухудшилась из-за рекордного количества украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.