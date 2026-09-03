Путин продает россиянам сказку о стабильности: цифры показали правду

Глава Кремля Владимир Путин вновь попытался убедить россиян и мир в несокрушимости российской экономики, ее стабильности и процветании. Однако реальные цифры свидетельствуют о том, что действительная ситуация далека от этой идеальной картинки.

Рост ВВП и зарплат

Выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, Путин заявил, что экономика России "жива и здорова", передают российские СМИ.

Если мы сохраним главные преимущества экономики, а они заключаются в том, что она стабильна, жива и имеет здоровые макроэкономические показатели, все в конечном итоге встанет на свои места,

– сказал диктатор.

Правда, он не стал уточнять, что именно должно встать на свои места. Зато заверил, что ВВП России якобы уже три года подряд растет быстрее, чем европейский, а реальные зарплаты россиян подскочили на целых 6,3%.

Вот только эти слова не подтверждают даже его же чиновники.

Министр экономики Максим Решетников в начале сентября заявил, что по итогам года правительство ожидает роста ВВП всего около 0,6%.

А Центробанк России в июле ухудшил прогноз роста ВВП страны, отметив, что в худшем сценарии он может опуститься до нуля.

Реальные зарплаты россиян в представлении Путина и в реальности тоже существенно отличаются. По данным Службы внешней разведки, Росстат умело "дорисовывает" россиянам зарплаты, добавляя примерно 500 долларов.

На самом же деле высокие выплаты получают военные и работники ВПК, а в гражданских отраслях ситуация критическая.

Процентная ставка и инфляция

Во время выступления Путин активно защищал высокую ключевую ставку Центрального банка России. В настоящее время она составляет 14% годовых.

Он заявил, что высокая ставка является "осознанным решением", направленным на сохранение макроэкономической стабильности.

Действительно, с одной стороны, такой показатель действительно временно сдерживает инфляцию и поддерживает курс рубля.

С другой стороны, пока ставка остается высокой, экономический рост неизбежно замедляется.

Дорогие кредиты делают менее выгодными новые заводы, оборудование, строительство и другие долгосрочные инвестиции. Предприятия откладывают расширение, а потребители сокращают большие покупки.

Да и говорить, что инфляцию в России удалось полностью сдержать, пока рано. По данным Банка России, в июле годовая инфляция составляла около 6%, тогда как официальная цель регулятора – 4%.

То есть высокая ставка действительно помогла охладить экономику и сдержать инфляционное давление, но полностью проблему еще не решила.

Инвестиции в экономику

На этом фоне вообще призрачными кажутся заявления Путина о будущих инвестициях в экономику.

Глава Кремля признал, что цикл ряда больших инвестиционных проектов в России завершился, поэтому стране нужен "новый старт". По его словам, для этого необходимо обеспечить стабильные экономические условия, которые якобы должны стимулировать как внутренние, так и иностранные инвестиции.

Впрочем, еще в первом квартале 2026 года инвестиции в России, по данным российских СМИ, сократились на 14,3% в годовом исчислении.

Поэтому остается загадкой, как Путин намерен реализовать этот "новый старт", учитывая высокую ключевую ставку и отсутствие свободных средств в бюджете.

Бюджетный дефицит

Кстати, о государственном бюджете Путин практически не говорил. Очевидно, потому что похвастаться нечем.

По итогам января–июля 2026 года федеральный бюджет России показал дефицит около 6,5 триллиона рублей. Это примерно 2,8% ВВП.

Проблема для Кремля в том, что первоначальный план на весь 2026 год предусматривал дефицит около 3,8 триллиона рублей, или 1,6% ВВП. Таким образом, уже за семь месяцев Москва превысила запланированный на весь год показатель примерно в 1,7 раза.

Но еще хуже то, что пополнять казну становится все сложнее. Одним из главных источников доходов были и остаются нефтегазовые поступления, но на фоне успешных "дальнобойных санкций" Украины и международного давления со стороны партнеров в течение первого полугодия 2026 года они сократились на 23%.

Поэтому сколько бы Путин ни рассказывал о стабильности и процветании, рост цен, дефицит бюджета, дорогие кредиты и санкционное давление никуда не исчезают. Российские власти могут называть это "макроэкономической стабильностью", но ее цена – замедление экономики и все меньшее пространство для развития.

Напомним, что российская экономика находится под санкционным давлением с начала полномасштабного вторжения в Украину. С тех пор правительство пытается балансировать между финансированием войны и поддержанием социальной стабильности. Но Путин поставил войну в приоритет и продолжает жертвовать развитием страны ради своих амбиций.