Играет на нервах у Трампа: Россия снова наращивает поставки подсанкционного СПГ

Москва снова игнорирует западные санкции, введенные против нее за вторжение в Украину. Российская компания "Газпром" после перерыва возобновила поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Китай.

Как Россия продолжает торговать с Китаем?

Компания доставила партию СПГ с завода "Портовая" в Китай. Это первая поставка газа после того, как США в январе ввели санкции против этого проекта, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

По данным системы отслеживания судов LSEG, судно Valera доставило груз с завода на Балтике до СПГ-терминала Бейхай.

Танкер загрузили на заводе 28 октября, после чего он направился в южный китайский порт Тешань

Обратите внимание! Крупнейшая российская компания, производящая сжиженный природный газ – Novatek – тоже пользуется тем же китайским терминалом, чтобы доставлять СПГ с другого подсанкционного проекта, а именно Arctic LNG 2.

Как Россия наращивает экспорт СПГ?

Завод "Портовая" – это небольшое предприятие по производству СПГ, имеющее мощность до 1,5 миллиона тонн в год. Он начал работу в сентябре 2022 года.

На старте работы большинство грузов с этого завода направлялись в Турцию и Грецию.

Позже круг покупателей российского СПГ расширился – газ начали отправлять в Китай, Испании и Италии.

Однако в феврале 2025 США ввели санкции против России, чтобы уменьшить ее возможности производить и продавать и производить сжиженный газ, и соответственно, сократить доходы от экспорта СПГ. После этого отгрузки с "Портовой" приостановились.

Стоит знать! Вместе с тем Евросоюз в 2025 году остается крупным покупателем российского газа. Восемь стран транспортируют топливо Москвы через трубопроводы или в виде сжиженного природного газа через терминалы. В список попали Бельгия; Франция, Греция, Венгрия, Нидерланды, Португалия, Словакия и Испания, пишет The Guardian.

