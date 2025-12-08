Играет на нервах у Трампа: Россия снова наращивает поставки подсанкционного СПГ
- Российская компания "Газпром" возобновила поставки сжиженного природного газа в Китай, несмотря на американские санкции.
- Танкер Valera доставил груз с завода "Портовая" в китайский СПГ-терминал Бейхай после загрузки 28 октября.
Москва снова игнорирует западные санкции, введенные против нее за вторжение в Украину. Российская компания "Газпром" после перерыва возобновила поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Китай.
Как Россия продолжает торговать с Китаем?
Компания доставила партию СПГ с завода "Портовая" в Китай. Это первая поставка газа после того, как США в январе ввели санкции против этого проекта, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
По данным системы отслеживания судов LSEG, судно Valera доставило груз с завода на Балтике до СПГ-терминала Бейхай.
Танкер загрузили на заводе 28 октября, после чего он направился в южный китайский порт Тешань
Обратите внимание! Крупнейшая российская компания, производящая сжиженный природный газ – Novatek – тоже пользуется тем же китайским терминалом, чтобы доставлять СПГ с другого подсанкционного проекта, а именно Arctic LNG 2.
Как Россия наращивает экспорт СПГ?
Завод "Портовая" – это небольшое предприятие по производству СПГ, имеющее мощность до 1,5 миллиона тонн в год. Он начал работу в сентябре 2022 года.
- На старте работы большинство грузов с этого завода направлялись в Турцию и Грецию.
- Позже круг покупателей российского СПГ расширился – газ начали отправлять в Китай, Испании и Италии.
Однако в феврале 2025 США ввели санкции против России, чтобы уменьшить ее возможности производить и продавать и производить сжиженный газ, и соответственно, сократить доходы от экспорта СПГ. После этого отгрузки с "Портовой" приостановились.
Стоит знать! Вместе с тем Евросоюз в 2025 году остается крупным покупателем российского газа. Восемь стран транспортируют топливо Москвы через трубопроводы или в виде сжиженного природного газа через терминалы. В список попали Бельгия; Франция, Греция, Венгрия, Нидерланды, Португалия, Словакия и Испания, пишет The Guardian.
Какова ситуация в "Газпроме"?
Годами "Газпром" оставался главной финансовой опорой российского бюджета. Однако ситуация стремительно изменилась после введения ряда санкций против компании. По данным Украинской разведки, чистая прибыль "Газпромнефти" за первые девять месяцев 2025 года просела до 230 миллиардов рублей – это почти вдвое меньше, чем годом ранее.
Одновременно падают и ключевые финансовые показатели. За девять месяцев выручка компании сократилась на 11% в годовом измерении, а прибыль от продаж уменьшилась вдвое. Прошлый год завершился для "Газпрома" чистым убытком более 1 триллиона рублей. В этом году тенденция только углубилась: за девять месяцев компания потеряла еще более 170 миллиардов рублей, что составляет примерно 1,8 миллиарда долларов.
На фоне беспрецедентных финансовых провалов российская Госдума пошла на налоговые уступки для нефтяных структур "Газпрома". Такой шаг свидетельствует о том, что Россия вынуждена латать дыры в бюджете энергетического гиганта.