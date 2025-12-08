Грає на нервах у Трампа: Росія знову нарощує поставки підсанкційного СПГ
- Російська компанія "Газпром" відновила постачання скрапленого природного газу до Китаю, незважаючи на американські санкції.
- Танкер Valera доставив вантаж із заводу "Портова" до китайського СПГ-термінала Бейхай після завантаження 28 жовтня.
Москва знову ігнорує західні санкції, запроваджені проти неї за вторгнення в Україну. Російська компанія "Газпром" після перерви відновила постачання скрапленого природного газу (СПГ) до Китаю.
Як Росія продовжує торгувати з Китаєм?
Компанія доправила партію СПГ із заводу "Портова" до Китаю. Це перше постачання газу після того, як США у січні ввели санкції проти цього проєкту, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.
За даними системи відстеження суден LSEG, судно Valera доставило вантаж із заводу на Балтиці до СПГ-термінала Бейхай.
Танкер завантажили на заводі 28 жовтня, після чого він попрямував до південного китайського порту Тешань
Зауважте! Найбільша російська компанія, що виробляє скраплений природний газ – Novatek – теж користується тим самим китайським терміналом, щоб доставляти СПГ з іншого підсанкційного проєкту, а саме Arctic LNG 2.
Як Росія нарощує експорт СПГ?
Завод "Портова" – це невелике підприємство із виробництва СПГ, що має потужність до 1,5 мільйона тонн на рік. Він розпочав роботу у вересні 2022 року.
- На старті роботи більшість вантажів із цього заводу прямували до Туреччини та Греції.
- Пізніше коло покупців російського СПГ розширилося – газ почали відправляти до Китаю, Іспанії та Італії.
Однак у лютому 2025 США запровадили санкції проти Росії, аби зменшити її можливості виробляти та продавати і виробляти скраплений газ, і відповідно, скоротити доходи від експорту СПГ. Після цього відвантаження із "Портової" призупинилися.
Варто знати! Разом з тим Євросоюз у 2025 році залишається великим покупцем російського газу. Вісім країн транспортують паливо Москви через трубопроводи або у вигляді скрапленого природного газу через термінали. До списку потрапили Бельгія; Франція, Греція, Угорщина, Нідерланди, Португалія, Словаччина та Іспанія, пише The Guardian.
Яка ситуація в "Газпромі"?
Роками "Газпром" залишався головною фінансовою опорою російського бюджету. Однак ситуація стрімко змінилася після запровадження низки санкцій проти компанії. За даними Української розвідки, чистий прибуток "Газпромнефті" за перші дев’ять місяців 2025 року просів до 230 мільярдів рублів – це майже вдвічі менше, ніж роком раніше.
Одночасно падають і ключові фінансові показники. За дев’ять місяців виторг компанії скоротився на 11% у річному вимірі, а прибуток від продажів зменшився удвічі. Минулий рік завершився для "Газпрому" чистим збитком понад 1 трильйон рублів. Цьогоріч тенденція лише поглибилася: за дев’ять місяців компанія втратила ще понад 170 мільярдів рублів, що становить приблизно 1,8 мільярда доларів.
На тлі безпрецедентних фінансових провалів російська Держдума пішла на податкові поступки для нафтових структур "Газпрому". Такий крок свідчить про те, що Росія змушена латати діри в бюджеті енергетичного гіганта.