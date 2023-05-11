Экспорт из ЕС более чем на 1 миллиард долларов "пропал" во время транзита через Россию

За 2022 год в России исчезло продукции двойного назначения более чем на 1 миллиард долларов. Эти товары проходили там транзитом в другие страны и могли использоваться для военного назначения.

Куда делась продукция более миллиарда долларов

Согласно торговым данным только половина товаров на сумму 1 миллиард долларов, которые должны были транспортироваться в Казахстан, Кыргызстан и Армению, не дошли до места назначения. Эта продукция имеет двойное предназначение и может использоваться в военном комплексе.

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Европейские чиновники считают, что они могли попасть в руки России из ЕС в ходе транзита в другие страны. Большая часть такого экспорта направлялась из балтийских стран, граничащих со страной-агрессором и Беларусью.

Напомним! Только в феврале ЕС запретил транзит товаров двойного назначения через Россию.

Россия обходила санкции благодаря поставщикам и посредникам, указывающим неверные пункты назначения в таможенных декларациях ЕС. Таким образом, Россия получила дополнительное военное оборудование, например – авиационные компоненты, оптическое оборудование и газовые турбин.

Куда это могло пойти? Почему этим странам вдруг понадобились эти товары именно сейчас? Кто больше нуждается в этих товарах в регионе? Очевидно, что Россия,

– объяснил эстонский министр по санкциям Эрки Кодар.

Настоящая цифра, вероятно, украденного Россией может быть больше – 1 миллиард долларов, это только подсанкционные товары. Если взять всю торговлю за 2022 год, разрыв между статистикой ЕС и Казахстана означает, что "потерялось" 2,9 миллиарда долларов торговли.

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