Експорт з ЄС на понад 1 мільярд доларів "зник" під час транзиту через Росію

За 2022 рік у Росії зникло продукції подвійного призначення на понад 1 мільярд доларів. Ці товари проходили там транзитом до інших країн та могли використовуватися для воєнного призначення

Куди поділася продукція на понад мільярд доларів

Згідно з торгівельними даними лише половина товарів на суму 1 мільярд доларів, які мали транспортуватися до Казахстану, Киргизстану та Вірменії, не дійшли до місця призначення. Ця продукція має подвійне призначення і може використовуватися у воєнному комплексі.

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Європейські чиновники вважають що вони могли потрапити до рук Росії з ЄС у ході транзиту до інших країн. Велика частка такого експорту прямувала з балтійських країн, що межують з країною-агресором та Білоруссю.

Нагадаємо! Лише у лютому ЄС заборонив транзит товарів подвійного призначення через Росію.

Росія обходила санкції завдяки постачальникам та посередникам, які вказували невірні пункти призначення в митних деклараціях ЄС. Таким чином Росія отримала додаткове військове обладнання, наприклад – авіаційні компоненти, оптичне обладнання і газові турбін.

Куди ще це могло піти? Чому цим країнам раптом знадобилися ці товари саме зараз? Хто найбільше потребує цих товарів у регіоні? Очевидно, що Росія,

– пояснив естонський міністр з питань санкцій Еркі Кодар.

Справжня цифра, ймовірно, вкраденого Росією може бути більшою – 1 мільярд доларів, це лише підсанкційні товари. Якщо взяти всю торгівлю за 2022 рік, розрив між статистикою ЄС і Казахстану означає, що "загубилося" 2,9 мільярда доларів торгівлі.

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