Есть определенные условия: Румыния разрешит импорт украинского зерна

14 октября 2023, 14:40
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Правительство Румынии

Импорт украинских агропродуктов в определенные европейские страны запрещен, однако наше государство работает над решением этого вопроса. В частности, с Румынией удалось договориться.

Украина и Румыния договорились об урегулировании зернового вопроса. Постановление об импорте четырех видов агропродукции уже утверждено в Румынии.

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Импорт будет ограничен

Правительство Румынии сообщило, что проверяет механизм защиты местных фермеров и производителей от украинского зерна.

Механизм, согласованный с украинскими коллегами, позволит импорт ограниченного количества зерна только по лицензии, и только для наших аграриев и переработчиков, нуждающихся в пополнении запасов,
– сообщил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку.

Он также сказал, что его страна поддерживает Украину в вопросах транзита зерна, но, прежде всего, они хотят защищать своих фермеров.

Импортировать будут пшеницу, кукурузу, подсолнечники и сою из Украины, но только на основании лицензии, полученной от министерства сельского хозяйства Румынии.

Импорт украинского зерна: последние новости

  • Несколько стран Европы отказались снимать запрет на импорт украинского зерна, несмотря на рекомендации Еврокомиссии. В том числе и Румыния. Поэтому Украина подала иск в мировую торговую организацию, однако сейчас он на паузе. Украина искала пути разрешения "зернового спора".
  • Одна из стран, не снявшая запрет, ближайшая союзница Украины по борьбе против России, а именно Польша. Президент страны Анджей Дуда довольно резко высказался о проблеме и назвал Украину "потопающим", однако позже он отметил, что дипломатического конфликта нет.
  • В то же время Украина, Литва и Польша договорились перенести проверку украинского зерна с украинско-польской границы. Украинская сторона объяснила, что это ускорит транзит по территории Польши. Глава Минагрополитики Украины Николай Сольский заявил, что перенести ветеринарный, санитарный и фитосанитарный контроль с украинско-польской границы в литовский порт предложила Украина.
Автор: Вікторія Кульженко