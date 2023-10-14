Есть определенные условия: Румыния разрешит импорт украинского зерна

Импорт украинских агропродуктов в определенные европейские страны запрещен, однако наше государство работает над решением этого вопроса. В частности, с Румынией удалось договориться.

Украина и Румыния договорились об урегулировании зернового вопроса. Постановление об импорте четырех видов агропродукции уже утверждено в Румынии.

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Импорт будет ограничен

Правительство Румынии сообщило, что проверяет механизм защиты местных фермеров и производителей от украинского зерна.

Механизм, согласованный с украинскими коллегами, позволит импорт ограниченного количества зерна только по лицензии, и только для наших аграриев и переработчиков, нуждающихся в пополнении запасов,

– сообщил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку.

Он также сказал, что его страна поддерживает Украину в вопросах транзита зерна, но, прежде всего, они хотят защищать своих фермеров.

Импортировать будут пшеницу, кукурузу, подсолнечники и сою из Украины, но только на основании лицензии, полученной от министерства сельского хозяйства Румынии.

Импорт украинского зерна: последние новости