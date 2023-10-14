Є певні умови: Румунія дозволить імпорт українського зерна
Джерело:Уряд Румунії
Імпорт українських агропродуктів до певних європейських країн заборонений, проте наша держава працює над розв'язанням цього питання. Зокрема, з Румунією вдалося домовитись.
Україна та Румунія домовилися про врегулювання зернового питання. Постанову про імпорт чотирьох видів агропродукції вже затвердили у Румунії.
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Імпорт буде обмеженим
Уряд Румунії повідомив, що перевіряє механізм захисту місцевих фермерів та виробників від українського зерна.
Механізм, узгоджений з українськими колегами, дозволить імпорт обмеженої кількості зерна тільки за ліцензією, і тільки для наших аграріїв і переробників, які потребують поповнення запасів,
– повідомив прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку.
Він також сказав, що його країна підтримує Україну у питаннях транзиту зерна, але насамперед вони хочуть захищати своїх фермерів.
Імпортувати будуть пшеницю, кукурудзу, соняшники та сою з України, але тільки на підставі ліцензії, отриманої від міністерства сільського господарства Румунії.
Імпорт українського зерна: останні новини
- Декілька країн Європи відмовились знімати заборону на імпорт українського зерна, попри рекомендації Єврокомісії. Зокрема, й Румунія. Через це Україна подала позов до світової організації торгівлі, проте зараз він на паузі. Україна шукала шляхи вирішення "зернової суперечки".
- Одна з країн, яка не зняла заборону, найближча союзниця України у боротьбі проти Росії, а саме Польща. Президент країни Анджей Дуда доволі різко висловився про проблему та назвав Україну "тим, хто тоне", проте пізніше він зазначив, що дипломатичного конфлікту немає.
- Водночас Україна, Литва та Польща домовились перенести перевірку українського зерна з українсько-польського кордону. Українська сторона пояснила, що це пришвидшить транзит територією Польщі. Очільник Мінагрополітики України Микола Сольський заявив, що перенести ветеринарний, санітарний та фітосанітарний контроль з українсько-польського кордону до литовського порту запропонувала Україна.