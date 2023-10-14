Є певні умови: Румунія дозволить імпорт українського зерна

Імпорт українських агропродуктів до певних європейських країн заборонений, проте наша держава працює над розв'язанням цього питання. Зокрема, з Румунією вдалося домовитись.

Україна та Румунія домовилися про врегулювання зернового питання. Постанову про імпорт чотирьох видів агропродукції вже затвердили у Румунії.

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Імпорт буде обмеженим

Уряд Румунії повідомив, що перевіряє механізм захисту місцевих фермерів та виробників від українського зерна.

Механізм, узгоджений з українськими колегами, дозволить імпорт обмеженої кількості зерна тільки за ліцензією, і тільки для наших аграріїв і переробників, які потребують поповнення запасів,

– повідомив прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку.

Він також сказав, що його країна підтримує Україну у питаннях транзиту зерна, але насамперед вони хочуть захищати своїх фермерів.

Імпортувати будуть пшеницю, кукурудзу, соняшники та сою з України, але тільки на підставі ліцензії, отриманої від міністерства сільського господарства Румунії.

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