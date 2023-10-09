Хоча очільник МЗС зазначив, що вибори в Польщі все ж мали вплив на рішення щодо ввезення українського зерна. Водночас Кулеба наголосив, що проблема з зерном може бути легко розв'язана.
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Чому виникла зернова проблема між Україною і Польщею
Кулеба відзначив, що з об'єктивної точки зору, в зерновій кризі також є виборчий елемент з польського боку. Однак він наголосив, що приклад відносин нашої держави з Румунією й Болгарією показав, що можна уникати криз, і український уряд готовий цьому сприяти.
Першоджерелом цієї кризи не є влада Польщі чи України. А бізнеси, які завозили зерно на територію Польщі, і замість того, щоб експортувати його далі, залишали його в країні,
– наголосив він.
Глава МЗС підкреслив, що в цих країнах бізнеси проводили певні маніпуляції й на ринку з'являвся надлишок зерна. А далі ця проблема була політизована і наразі Україна "пожинає врожай" цієї проблеми.
"Вона (зернова криза – 24 Канал) може і повинна бути якнайшвидше врегульована, без емоцій. Зараз абсолютно не той історичний момент, щоб з'ясовувати стосунки там, де можна домовлятися", – сказав Кулеба.
Він зазначив, що після того, як у Польщі закінчаться вибори й буде зрозуміло, які політики прийдуть до влади, можна буде сказати про те, чи згладиться проблема з зерном, чи ні.
Міністр закордонних справ розповів, що з Болгарією, Румунією, Молдовою питання з зерном Україна вже розв'язали, а наразі наша держава очікує формування коаліції у парламенті Словаччини, щоб також побачити позицію цієї країни.
Наостанок Кулеба наголосив, що зернова проблема належить до тієї категорії, які легко вирішуються за умови наявності політичної волі. Він нагадав, що в України така політична воля є.
Що наразі відомо про ситуацію з зерном між Україною і Польщею
- Заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка наголосив, що наразі позов України до Світової організації торгівлі "заморожений". Це пов'язано з тим, що наша держава зараз веде перемовини з країнами ЄС щодо постачання зерна.
- До цього представник уряду Польщі Петер Мюллер, пропозиція України з врегулювання імпорту зерна є "неприйнятною". Тому скасовувати ембарго поляки не збираються, принаймні найближчим часом.
- Президент Польщі Анджей Дуда зазначив, що він розчарований тим, що ніхто не бачить того, що через Польщу відбувається постійний транзит українського зерна. Водночас він підкреслив, що зернова криза не впливає на відносини між нашими державами.