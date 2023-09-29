Агресивна позиція Польщі
Як заявив представник уряду Польщі Петер Мюллер, пропозиція України з врегулювання імпорту зерна є "неприйнятною". Скасовувати ембарго поляки не збираються, принаймні найближчим часом.
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Сусід може змінити свою позицію лише в тому випадку, коли зробить висновок, що українська агропродукція не матиме негативного впливу на його ринок.
Що навряд чи станеться в найближчому майбутньому,
– заявив Мюллер.
Також посадовець очікує, що Україна скасує свій позов до СОТ, адже "це буде хорошим жестом і покаже, що ми можемо бути партнерами".
"Фактично Україна хоче, щоб ці товари можна було ввозити в ліцензійному порядку, але без встановлення чітких обмежень. Це може знову дестабілізувати наш ринок", – вважає Мюллер.
Нагадаємо, 15 вересня ЄС скасував усі обмеження на імпорт українського зерна. Польща, Угорщина та Словаччина вирішили піти проти Євросоюзу та запровадили односторонні обмеження. Для врегулювання ситуації Україна звернулася з позовом до СОТ, адже налагодити прямий діалог з цими країнами наразі не вийшло.