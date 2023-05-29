Экспорт Украины в страны ЕС составил почти 28 миллиардов долларов в год

За 2022 год Украина вывезла в Евросоюз на 4% больше товаров, чем до начала полномасштабного вторжения. В общей сложности на европейский рынок приходится более 63% нашего экспорта.

Сколько экспортировала Украина в ЕС

За 2022 год Украина экспортировала больше продукции в страны ЕС, чем в довоенное время. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

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ЕС – ключевой для Украины торговый партнер. На европейский рынок приходится более 63% экспорта. В прошлом году мы ввезли в страны ЕС товаров почти на 28 миллиардов долларов, это на 4% больше, чем до полномасштабной войны,

– рассказал он.

Также он добавил, что ЕС предоставил Украине 1,5 миллиарда евро финансовой помощи Их направили на бюджетные расходы, то есть зарплаты и пенсии.

На днях миссия МВФ приступила к пересмотру программы расширенного кредитования. Цель – синхронизировать ее с экономическими и финансовыми реалиями. Напомню, что программа рассчитана на четыре года, имеет объем 15,6 миллиарда долларов, первый транш. 2,7 миллиарда долларов — уже поступил в госбюджет,

– дополнил Шмигаль.

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